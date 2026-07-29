Футболиста отстранили до возвращения травмированного им игрока

В матче 19-го тура бразильской Серии А нападающий «Крузейро» Габриэл Пек после подката Виктора Габриэла получил перелом левой большеберцовой кости. В результате Виктор Габриэл был удален с поля, а Габриэл Пек отправился в больницу, где ему провели операцию.
STJD посчитал стандартное наказание для Габриэла недостаточным и принял решение отстранить его от игр до тех пор, пока Пек не сможет вернуться к тренировкам. При этом срок отстранения не может превышать 180 дней — в таком случае его дисквалификация истечет в конце января 2027 года.
Во время заседания Габриэл принес извинения «Крузейро» и заявил, что нанес травму Пеку непреднамеренно. У игрока будет право подать апелляцию на решение суда.
Примечательно, что для Пека матч против «Интернасьонала» (2:1) был дебютным за «Крузейро». За два дня до игры 22-летний нападающий был куплен у «Лос-Анджелес Гэлакси» за рекордные для клуба 12 млн долларов.
«Крузейро» занимает 11-е место в таблице чемпионата Бразилии, «Интернасьонал» располагается на 16-й позиции. Команды вновь встретятся 3 декабря в рамках заключительного, 38-го тура.