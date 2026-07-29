Футболиста отстранили до возвращения травмированного им игрока

STJD посчитал стандартное наказание для Габриэла недостаточным и принял решение отстранить его от игр до тех пор, пока Пек не сможет вернуться к тренировкам. При этом срок отстранения не может превышать 180 дней — в таком случае его дисквалификация истечет в конце января 2027 года.