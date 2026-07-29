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Футболиста отстранили до возвращения травмированного им игрока

Высший спортивный суд Бразилии (STJD) отстранил защитника «Интернасьонала» Виктора Габриэла до момента восстановления игрока, пострадавшего от его действий. Об этом сообщает Reuters.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В матче 19-го тура бразильской Серии А нападающий «Крузейро» Габриэл Пек после подката Виктора Габриэла получил перелом левой большеберцовой кости. В результате Виктор Габриэл был удален с поля, а Габриэл Пек отправился в больницу, где ему провели операцию.

STJD посчитал стандартное наказание для Габриэла недостаточным и принял решение отстранить его от игр до тех пор, пока Пек не сможет вернуться к тренировкам. При этом срок отстранения не может превышать 180 дней — в таком случае его дисквалификация истечет в конце января 2027 года.

Во время заседания Габриэл принес извинения «Крузейро» и заявил, что нанес травму Пеку непреднамеренно. У игрока будет право подать апелляцию на решение суда.

Примечательно, что для Пека матч против «Интернасьонала» (2:1) был дебютным за «Крузейро». За два дня до игры 22-летний нападающий был куплен у «Лос-Анджелес Гэлакси» за рекордные для клуба 12 млн долларов.

«Крузейро» занимает 11-е место в таблице чемпионата Бразилии, «Интернасьонал» располагается на 16-й позиции. Команды вновь встретятся 3 декабря в рамках заключительного, 38-го тура.