МАИ и JOGEL создают усовершенствованную версию футбольного мяча Meridian

«Законы аэродинамики едины для любого летящего объекта: будь то футбольный мяч или самолёт, на объект действуют одни и те же силы — подъёмная, лобового сопротивления и боковая. Однако задачи при проектировании самолётов и мячей разные. При аэродинамическом проектировании самолёта мы стремимся обеспечить максимально низкое сопротивление при заданной подъёмной силе. При проектировании мяча главное — сделать его полёт предсказуемым для игрока на минимально возможных скоростях, а на высоких скоростях — сохранить минимальное сопротивление. И на то, и на другое влияет геометрия швов и тиснений, а также фактура поверхности. Методы компьютерного моделирования позволяют оценить влияние конструктивных особенностей мяча на его аэродинамические характеристики, определить направления дальнейшего совершенствования продукта и сформировать технические решения для создания новой модели JOGEL Meridian для Кубка России сезона 2027/2028», — заявила участница проекта, доцент и научный сотрудник кафедры 101 «Проектирование и сертификация авиационной техники» МАИ Елена Карпович.