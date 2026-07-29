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МАИ и JOGEL создают усовершенствованную версию футбольного мяча Meridian

Специалисты Московского авиационного института провели очередной этап тестирования футбольного мяча JOGEL Meridian — официального мяча Кубка России по футболу сезона 2027/2028.

Источник: Пресс-служба МАИ

В рамках сотрудничества Московского авиационного института (МАИ), компании JOGEL и Российского футбольного союза (РФС) была проведена работа, направленная на изучение того, как особенности мяча влияют на параметры его полёта. Целью исследования являлось определение возможностей для последующей оптимизации характеристик изделия. Полученные данные планируется применить при создании усовершенствованной версии мяча JOGEL.

Конструкция мячей, используемых во многих видах спорта, подлежит строгой регламентации. В мировом футболе традиционным ориентиром является система сертификации FIFA Quality, разработанная Международной федерацией футбола, однако доступ к ней для российских производителей был ограничен. В 2025 году РФС ввёл в действие собственную национальную систему сертификации футбольных мячей, которая базируется на механизме контроля качества, предусматривающем полный цикл проверок по таким параметрам, как точность, долговечность, безопасность и игровые характеристики.

До запуска системы РФС ни одна организация в мире не создавала национальной системы футбольной сертификации для официальных соревнований, хотя лаборатории, тестирующие мячи по международным стандартам, уже существовали.

В ходе сотрудничества российского бренда JOGEL и МАИ специалисты задействуют современные инженерные методы, включая компьютерное моделирование. Эти методы позволяют проводить анализ аэродинамических свойств футбольных мячей и вносить в них улучшения в соответствии с требованиями профессионального спорта.

Исследования футбольного мяча JOGEL Meridian, выполненные в МАИ, преследовали основную цель — повышение стабильности его полёта в различных игровых условиях, а также получение информации для разработки продукта следующего поколения. На траекторию полёта мяча влияют такие свойства его поверхности, как швы, тиснения и фактура. Даже незначительные изменения конструктивных параметров способны вызвать отклонение мяча от заданной траектории. Применяя методы компьютерного моделирования для анализа конструкции, специалисты могут выявить оптимальные параметры, обеспечивающие более стабильный и предсказуемый для игроков полёт.

«Законы аэродинамики едины для любого летящего объекта: будь то футбольный мяч или самолёт, на объект действуют одни и те же силы — подъёмная, лобового сопротивления и боковая. Однако задачи при проектировании самолётов и мячей разные. При аэродинамическом проектировании самолёта мы стремимся обеспечить максимально низкое сопротивление при заданной подъёмной силе. При проектировании мяча главное — сделать его полёт предсказуемым для игрока на минимально возможных скоростях, а на высоких скоростях — сохранить минимальное сопротивление. И на то, и на другое влияет геометрия швов и тиснений, а также фактура поверхности. Методы компьютерного моделирования позволяют оценить влияние конструктивных особенностей мяча на его аэродинамические характеристики, определить направления дальнейшего совершенствования продукта и сформировать технические решения для создания новой модели JOGEL Meridian для Кубка России сезона 2027/2028», — заявила участница проекта, доцент и научный сотрудник кафедры 101 «Проектирование и сертификация авиационной техники» МАИ Елена Карпович.