Клуб из Перу разместил на форме логотипы 1000 спонсоров: фото

Из-за финансовых проблем клуб из Лимы вылетел в любительскую лигу. Для выхода из кризиса руководство клуба придумало нестандартный способ привлечения финансирования — вместо нескольких крупных рекламных блоков клуб разбил футболку на 1000 маленьких мест, каждое из которых можно было купить за сумму от 25 до 150 евро.