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Клуб из Перу разместил на форме логотипы 1000 спонсоров: фото

Один из самых титулованных перуанских футбольных клубов «Депортиво Мунисипаль» с помощью оригинального маркетингового решения спасся от банкротства.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Из-за финансовых проблем клуб из Лимы вылетел в любительскую лигу. Для выхода из кризиса руководство клуба придумало нестандартный способ привлечения финансирования — вместо нескольких крупных рекламных блоков клуб разбил футболку на 1000 маленьких мест, каждое из которых можно было купить за сумму от 25 до 150 евро.

Купить место на футболке «Депортиво Мунисипаль» могли местные компании, небольшие предприниматели и даже обычные болельщики. Все 1000 рекламных мест были реализованы примерно за три месяца, а собранных денег хватило на то, чтобы покрыть расходы клуба на ближайший год.

Этим летом проект формы «Депортиво Мунисипаль» получил главный приз в номинации Entertainment Lions for Sport на фестивале Cannes Lions — одном из крупнейших мировых событий в сфере рекламы и креативного маркетинга.

«Депортиво Мунисипаль» четырежды становился чемпионом страны Перу (1938, 1940, 1943, 1950) и еще восемь раз был вице-чемпионом страны. Последний раз столичный клуб выступал в элите перуанского футбола в 2023 году.