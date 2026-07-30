Экс-игрок «Арсенала» бесследно пропал после собственной свадьбы

По информации источника, 25-летний футболист не прибыл в Австрию на предсезонный сбор «Лечче», за который он выступает с 2022 года. Банда уже две недели не выходит на связь с клубом и агентом — сначала он ссылался на проблемы с документами, а затем просто перестал отвечать на звонки.
В сезоне-2019/20 Банда выступал за тульский «Арсенал». Он провел за российский клуб 13 матчей и отметился одной голевой передачей. После этого туляки дважды отправляли Банду в аренду в чемпионат Израиля.
Летом 2022 года «Маккаби Петах-Тиква» выкупил Банду у «Арсенала» за 300 тыс. евро и спустя месяц перепродал в «Лечче» за два миллиона евро. Он провел за итальянский клуб 109 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 12 голевых передач.
На счету Банды также 22 матча за сборную Замбии, в которых он забил три мяча. Минувшей зимой Банда защищал цвета национальной команды на Кубке африканских наций, где сборная Замбии не смогла выйти из группы.