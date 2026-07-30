Экс-игрок «Арсенала» бесследно пропал после собственной свадьбы

По информации источника, 25-летний футболист не прибыл в Австрию на предсезонный сбор «Лечче», за который он выступает с 2022 года. Банда уже две недели не выходит на связь с клубом и агентом — сначала он ссылался на проблемы с документами, а затем просто перестал отвечать на звонки.