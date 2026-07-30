В Европе готовы поддержать президента «ПСЖ» на выборах главы ФИФА

Как сообщает Politico, обсуждение потенциальной кандидатуры катарского функционера активизировалось во время чемпионата мира 2026 года на фоне растущего недовольства политикой действующего главы ФИФА Джанни Инфантино.
Одной из главных причин разногласий стали планы ФИФА создать новую коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise, которой предполагается передать медийные и коммерческие права на турниры, включая чемпионат мира. Для финансирования проекта организация рассчитывает привлечь около 4,2 миллиарда долларов, продав часть акций внешним инвесторам.
Эта инициатива вызвала критику со стороны ряда футбольных организаций, включая УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатскую футбольную конфедерацию. В связи с этим УЕФА созвал экстренное совещание с участием представителей всех 55 национальных ассоциаций, где планируется обсудить единую позицию европейского футбола. По информации СМИ, среди возможных мер не исключается даже бойкот турниров под эгидой ФИФА.
Выборы президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года в Рабате. Ожидается, что Инфантино будет баллотироваться на новый срок.
Аль-Хелаифи возглавляет «Пари Сен-Жермен» с 2011 года, является председателем Ассоциации европейских клубов (EFC), входит в исполнительный комитет УЕФА и представляет организацию в совете ФИФА. Вместе с тем представители парижского клуба заявили, что у Аль-Хелаифи «нет никаких амбиций, намерений или интереса» к участию в выборах президента ФИФА.