В Европе готовы поддержать президента «ПСЖ» на выборах главы ФИФА

Эта инициатива вызвала критику со стороны ряда футбольных организаций, включая УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатскую футбольную конфедерацию. В связи с этим УЕФА созвал экстренное совещание с участием представителей всех 55 национальных ассоциаций, где планируется обсудить единую позицию европейского футбола. По информации СМИ, среди возможных мер не исключается даже бойкот турниров под эгидой ФИФА.