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Обвиняемый в получении взяток арбитр использовал при защите ИИ

Арбитр Андрей Фисенко, проходящий обвиняемым по делу о попытке повлиять на результат матча Первой лиги, подготовил линию защиты с помощью искусственного интеллекта.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, первоначально Фисенко признал вину и раскаялся, однако позднее отказался от своих первых показаний и изменил позицию. Как отметили в МВД, при подготовке новой версии защиты судья использовал нейросеть. Это удалось установить после изучения содержимого его мобильного телефона.

«Мужчина, желая избежать уголовной ответственности, с помощью искусственного интеллекта подготовил защитную позицию, в соответствии с которой впоследствии изменил свои показания», — говорится в сообщении.

Ранее Фисенко находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, однако, по информации МВД, он нарушил установленные ограничения. В частности, арбитр без разрешения покидал место жительства и связывался с представителями Российского футбольного союза и действующими судьями для обсуждения позиции по делу. После этого ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фисенко является фигурантом уголовного дела о матче Первой лиги между «Аланией» и «Химками», который состоялся в ноябре 2023 года и завершился победой подмосковной команды со счетом 4:1. По версии следствия, перед игрой судье было передано 2 миллиона рублей за обеспечение нужного результата. Фисенко задержали в начале марта 2026 года в московском аэропорту. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

38-летний Фисенко обслужил почти 100 матчей в Первой лиге и Кубке России. В Российской Премьер-лиге он не работал в качестве главного судьи, но привлекался к матчам как видеоассистент VAR, AVAR и резервный арбитр.