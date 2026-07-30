Обвиняемый в получении взяток арбитр использовал при защите ИИ

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, первоначально Фисенко признал вину и раскаялся, однако позднее отказался от своих первых показаний и изменил позицию. Как отметили в МВД, при подготовке новой версии защиты судья использовал нейросеть. Это удалось установить после изучения содержимого его мобильного телефона.
«Мужчина, желая избежать уголовной ответственности, с помощью искусственного интеллекта подготовил защитную позицию, в соответствии с которой впоследствии изменил свои показания», — говорится в сообщении.
Ранее Фисенко находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, однако, по информации МВД, он нарушил установленные ограничения. В частности, арбитр без разрешения покидал место жительства и связывался с представителями Российского футбольного союза и действующими судьями для обсуждения позиции по делу. После этого ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Фисенко является фигурантом уголовного дела о матче Первой лиги между «Аланией» и «Химками», который состоялся в ноябре 2023 года и завершился победой подмосковной команды со счетом 4:1. По версии следствия, перед игрой судье было передано 2 миллиона рублей за обеспечение нужного результата. Фисенко задержали в начале марта 2026 года в московском аэропорту. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
38-летний Фисенко обслужил почти 100 матчей в Первой лиге и Кубке России. В Российской Премьер-лиге он не работал в качестве главного судьи, но привлекался к матчам как видеоассистент VAR, AVAR и резервный арбитр.