Обвиняемый в получении взяток арбитр использовал при защите ИИ

Фисенко является фигурантом уголовного дела о матче Первой лиги между «Аланией» и «Химками», который состоялся в ноябре 2023 года и завершился победой подмосковной команды со счетом 4:1. По версии следствия, перед игрой судье было передано 2 миллиона рублей за обеспечение нужного результата. Фисенко задержали в начале марта 2026 года в московском аэропорту. Ему грозит до семи лет лишения свободы.