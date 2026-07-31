Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Родина
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.32
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
завершен
Колрейн
0
:
ХИК
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
3
:
Алюминий
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
4
:
Малишево
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брага
4
:
Железничар Пн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сутьеска
1
:
МЛ Витебск
2
П1
X
П2

Мальдини отреагировал на смерть легенды «Милана» Франко Барези

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини отреагировал на новость о смерти легенды «россонери» Франко Барези.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сегодня стало известно, что легендарный итальянский защитник ушел из жизни в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

«Прощай, Франко. Сегодня я испытываю то же чувство, что и тогда, когда по какой-либо причине ты не мог выйти на поле вместе с нами: как мы будем без нашего капитана? Ты научил меня бороться до последнего вздоха, показал, что значит быть преданным футболке и какова истинная ценность настоящего лидера. Ты делал это своим примером каждый день: мало слов, но очень много поступков.

Ты защищал меня, когда я был ребёнком, направлял меня в юности и вдохновлял, когда я стал мужчиной. Ты был сильнейшим футболистом, с которым мне когда-либо выпала честь играть. Крепко обнимаю всю твою семью, особенно твою жену Мауру и ваших сыновей — Эдоардо и Джаннандреа. Нам будет тебя не хватать, капитан. Но свет твоей звезды навсегда останется с нами и будет освещать наш путь», — написал Мальдини в соцсетях.

Барези и Мальдини вмести играли за «Милан» с 1984 по 1997 год. В составе «россонери» они вместе пять раз выиграли чемпионат Италии (1988, 1992−1994, 1996), четыре раза завоевывали Суперкубок страны (1988, 1992−1994), а также трижды побеждали в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА (1989, 1990, 1994).

С 1982 по 1997 год Барези был капитаном «Миланом», после чего это звание перешло к Мальдини, который завершил карьеру в 2009 году.