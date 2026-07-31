Мальдини отреагировал на смерть легенды «Милана» Франко Барези

«Прощай, Франко. Сегодня я испытываю то же чувство, что и тогда, когда по какой-либо причине ты не мог выйти на поле вместе с нами: как мы будем без нашего капитана? Ты научил меня бороться до последнего вздоха, показал, что значит быть преданным футболке и какова истинная ценность настоящего лидера. Ты делал это своим примером каждый день: мало слов, но очень много поступков.



Ты защищал меня, когда я был ребёнком, направлял меня в юности и вдохновлял, когда я стал мужчиной. Ты был сильнейшим футболистом, с которым мне когда-либо выпала честь играть. Крепко обнимаю всю твою семью, особенно твою жену Мауру и ваших сыновей — Эдоардо и Джаннандреа. Нам будет тебя не хватать, капитан. Но свет твоей звезды навсегда останется с нами и будет освещать наш путь», — написал Мальдини в соцсетях.