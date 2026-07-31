«Сантос» установил бюст Неймара в клубном музее: фото

После открытия скульптуры Неймар поблагодарил «Сантос» и его болельщиков за поддержку, которую, по его словам, он ощущал с первых лет выступлений в академии.
«Быть частью истории “Сантоса” — огромная честь. Я благодарю бога, свою семью и всех болельщиков клуба, которые были рядом со мной с самого начала. У нас было немало счастливых и незабываемых моментов, но в самые сложные периоды вы тоже всегда оставались рядом», — написал форвард в социальных сетях.
Неймар также отметил, что всегда будет предан «Сантосу» и продолжит отдавать все силы ради клуба, несмотря на ошибки, которые неизбежны в карьере любого футболиста.
Напомним, нападающий является воспитанником «Сантоса». Впервые он выступал за основную команду до 2013 года, после чего продолжил карьеру в «Барселоне», «ПСЖ» и «Аль-Хиляле». В 2025 году бразилец вернулся в родной клуб, а его нынешний контракт рассчитан до конца декабря 2026 года.
В нынешнем сезоне Неймар провел за «Сантос» 16 матчей, забил восемь мячей и остается лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, записав на свой счет 80 голов в 130 встречах. За время первого периода выступлений за «Сантос» форвард помог команде выиграть Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес и трижды стать чемпионом Лиги Паулиста.