«Сантос» установил бюст Неймара в клубном музее: фото

«Быть частью истории “Сантоса” — огромная честь. Я благодарю бога, свою семью и всех болельщиков клуба, которые были рядом со мной с самого начала. У нас было немало счастливых и незабываемых моментов, но в самые сложные периоды вы тоже всегда оставались рядом», — написал форвард в социальных сетях.