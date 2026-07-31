Экс-игрок «Реала»: каждый день мечтал играть вместе с Месси

«Я всегда хочу играть с лучшими. Каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде. Знаю, что остановить его невозможно — мне это никогда не удавалось, всегда требовалась помощь партнеров. Все футболисты мечтают играть с одним из величайших игроков всех времен. Для меня это настоящая мечта. Я хочу наслаждаться этим моментом и помочь ему продолжать побеждать», — сказал Каземиро.