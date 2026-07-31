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Экс-игрок «Реала»: каждый день мечтал играть вместе с Месси

Бывший полузащитник «Реала» Казимиро заявил, что долгое время мечтал выступать в одной команде с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Интер Майами"

На прошлой неделе 34-летний бразилец подписал однолетний контракт с «Интер Майами» с опцией продления еще на один сезон.

«Я всегда хочу играть с лучшими. Каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде. Знаю, что остановить его невозможно — мне это никогда не удавалось, всегда требовалась помощь партнеров. Все футболисты мечтают играть с одним из величайших игроков всех времен. Для меня это настоящая мечта. Я хочу наслаждаться этим моментом и помочь ему продолжать побеждать», — сказал Каземиро.

Месси и Казимиро на протяжении многих лет были соперниками в испанской Ла Лиге: аргентинец с 2003 по 2021 год выступал за «Барселону», а бразилец с 2013 по 2022 год выступал за мадридский «Реал». Кроме того, они четыре раза играли друг против друга на уровне национальных сборных — Аргентины и Бразилии.

Этим летом Казимиро в связи с истечением контракта покинул «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2022 года. Он провел за манкунианцев 160 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач.

«Интер Майами» занимает второе место в сводной турнирной таблице МЛС, отставая от «Нэшвилла» на два очка. В ночь на воскресенье, 2 августа, команда из Флориды дома сыграет против «Коламбус Крю».