Уэльс первым отозвал поддержку Инфантино на выборах ФИФА

FAW подтвердила, что больше не поддерживает кандидатуру Инфантино, который планирует претендовать на новый срок во главе Международной федерации футбола — с 2027 по 2031 год.
«Недавние провалы в управлении, процессах, руководстве, ценностях, взаимодействии с заинтересованными сторонами, коммуникации и принятии взвешенных решений привели к ситуации, в которой господин Инфантино утратил доверие FAW и больше не может оставаться во главе мирового футбола. Неспособность поставить интересы футбола на первое место — это провал, который мы не можем принять», — приводит текст заявления Футбольной ассоциации Уэльса BBC.
Ранее ФИФА изучала возможность продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам. Однако Инфантино отказался от этой идеи после критики со стороны УЕФА и других футбольных организаций. Этот конфликт усилил давление на руководство ФИФА и стал причиной снижения доверия к действующему президенту со стороны ряда национальных федераций.
Выборы президента ФИФА пройдут на конгрессе организации в Марокко в марте 2027 года.