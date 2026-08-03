Уэльс первым отозвал поддержку Инфантино на выборах ФИФА

«Недавние провалы в управлении, процессах, руководстве, ценностях, взаимодействии с заинтересованными сторонами, коммуникации и принятии взвешенных решений привели к ситуации, в которой господин Инфантино утратил доверие FAW и больше не может оставаться во главе мирового футбола. Неспособность поставить интересы футбола на первое место — это провал, который мы не можем принять», — приводит текст заявления Футбольной ассоциации Уэльса BBC.