В ФИФА заявили, что никто не собирается продавать футбол

«Мы услышали отзывы, предоставленные соответствующими конфедерациями в отношении предлагаемого создания FFE, и хотели бы обсудить проблемы, возникшие после первоначальных сообщений в СМИ во вторник. Мы уважаем отзывы и опасения, высказанные публично, и подтверждаем нашу приверженность открытым и демократическим консультациям. Наш запланированный процесс консультаций был сорван неверными сообщениями в СМИ. Мы продолжим процесс консультаций, чтобы гарантировать, что каждая ассоциация-член ФИФА имеет возможность выразить свое мнение, основываясь на фактах. FFE была предложена исключительно для того, чтобы все ассоциации-члены ФИФА имели возможность получить значимую долю в коммерческом использовании возможностей футбола в своих странах, и чтобы это не происходило за счет духа или управления ФИФА или самого футбола. Никто не продает футбол. ФИФА никогда бы не стала рассматривать это предложение.



Каждый имеет право выразить свое несогласие и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна организация не может претендовать на представительство всех 211 международных ассоциаций по всему миру. Каждой международной ассоциации должна быть предоставлена возможность ознакомиться с предложением и высказать свое мнение относительно своего будущего. Без поддержки большинства международных ассоциаций коммерческая деятельность ФИФА останется неизменной. Программа FFE не будет создана», — сказано в официальном заявлении ФИФА.