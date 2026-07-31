В ФИФА заявили, что никто не собирается продавать футбол

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет управлять коммерческими правами крупнейших футбольных турниров — мужских и женских чемпионатов мира, а также клубного чемпионата мира.
Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 млрд долларов. До 30% акций компании планируется продать внешним инвесторам, чтобы привлечь дополнительные средства в ФИФА. Инициатива по созданию FFE исходит лично от главы ФИФА Джанни Инфантино.
«Мы услышали отзывы, предоставленные соответствующими конфедерациями в отношении предлагаемого создания FFE, и хотели бы обсудить проблемы, возникшие после первоначальных сообщений в СМИ во вторник. Мы уважаем отзывы и опасения, высказанные публично, и подтверждаем нашу приверженность открытым и демократическим консультациям. Наш запланированный процесс консультаций был сорван неверными сообщениями в СМИ. Мы продолжим процесс консультаций, чтобы гарантировать, что каждая ассоциация-член ФИФА имеет возможность выразить свое мнение, основываясь на фактах. FFE была предложена исключительно для того, чтобы все ассоциации-члены ФИФА имели возможность получить значимую долю в коммерческом использовании возможностей футбола в своих странах, и чтобы это не происходило за счет духа или управления ФИФА или самого футбола. Никто не продает футбол. ФИФА никогда бы не стала рассматривать это предложение.
Каждый имеет право выразить свое несогласие и запросить дополнительные разъяснения, но ни одна организация не может претендовать на представительство всех 211 международных ассоциаций по всему миру. Каждой международной ассоциации должна быть предоставлена возможность ознакомиться с предложением и высказать свое мнение относительно своего будущего. Без поддержки большинства международных ассоциаций коммерческая деятельность ФИФА останется неизменной. Программа FFE не будет создана», — сказано в официальном заявлении ФИФА.
Ранее сообщалось, что Инфантино пообещал выплатить каждой из 211 ассоциаций ФИФА по 40 млн долларов в обмен на поддержку проекта FFE. Общая сумма выплат превысит 8,4 млрд долларов. Национальные федерации должны принять решение до 19 сентября.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.