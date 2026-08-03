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Вратаря из Белгорода наградили сушками за «сухой» матч

Юный вратарь получил специальную награду, учрежденную Федерацией футбола Белгородской области.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Юношеская футбольная лига

Вратарь СШОР № 1 Белгород Георгий Фальков сыграл на ноль в домашнем матче в рамках первенства Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и получил специальную награду от Федерации футбола Белгородской области, передает пресс-служба ЮФЛ.

Встреча прошла на домашнем стадионе белгородской команды. По ее окончании руководитель оргкомитета ЮФЛ Центр Денис Андреевич Шпилев вручил голкиперу связку сушек. Эта акция была учреждена региональной федерацией футбола как способ поощрения вратарей за «сухой» матч — игру без пропущенных голов.

Ранее Максим Глушенков получил арбуз в качестве приза лучшему игроку матча РПЛ.

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