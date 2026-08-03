Вратаря из Белгорода наградили сушками за «сухой» матч

Вратарь СШОР № 1 Белгород Георгий Фальков сыграл на ноль в домашнем матче в рамках первенства Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) и получил специальную награду от Федерации футбола Белгородской области, передает пресс-служба ЮФЛ.
Встреча прошла на домашнем стадионе белгородской команды. По ее окончании руководитель оргкомитета ЮФЛ Центр Денис Андреевич Шпилев вручил голкиперу связку сушек. Эта акция была учреждена региональной федерацией футбола как способ поощрения вратарей за «сухой» матч — игру без пропущенных голов.
Ранее Максим Глушенков получил арбуз в качестве приза лучшему игроку матча РПЛ.
Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.Читать дальше