Блаттер предложил впервые избрать президентом ФИФА женщину

В 2022 году Клавенесс выступила против решения ФИФА провести чемпионат мира в Катаре на фоне сообщений о нарушениях прав трудовых мигрантов. Также она активно критикует проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии, указывая на проблемы с правами человека и прозрачностью процесса выбора страны-хозяйки.