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Блаттер предложил впервые избрать президентом ФИФА женщину

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер предложил назначить на пост главы организации Лисе Клавенесс.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

45-летняя Клавенесс — экс-полузащитник женской сборной Норвегии. В марте 2022 года она стала президентом Норвежской футбольной федерации (NFF).

«Клавенесс заслуживает максимального уважения. Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не следовал мейнстриму. Настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина», — написал Блаттер в соцсетях.

В 2022 году Клавенесс выступила против решения ФИФА провести чемпионат мира в Катаре на фоне сообщений о нарушениях прав трудовых мигрантов. Также она активно критикует проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии, указывая на проблемы с правами человека и прозрачностью процесса выбора страны-хозяйки.

Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год, после чего из-за коррупционного скандала ушел в отставку. Его место в 2016 году занял Джанни Инфантино, который впоследствии дважды переизбирался на пост главы ФИФА.

Выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года в Рабате. Кандидаты на пост главы организации должны быть выдвинуты до 18 ноября. На данный момент Инфантино является единственным претендентом.