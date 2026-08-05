Блаттер предложил впервые избрать президентом ФИФА женщину

45-летняя Клавенесс — экс-полузащитник женской сборной Норвегии. В марте 2022 года она стала президентом Норвежской футбольной федерации (NFF).
«Клавенесс заслуживает максимального уважения. Она была единственной, кто всегда занимал четкую позицию и не следовал мейнстриму. Настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина», — написал Блаттер в соцсетях.
В 2022 году Клавенесс выступила против решения ФИФА провести чемпионат мира в Катаре на фоне сообщений о нарушениях прав трудовых мигрантов. Также она активно критикует проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии, указывая на проблемы с правами человека и прозрачностью процесса выбора страны-хозяйки.
Блаттер был президентом ФИФА с 1998 по 2015 год, после чего из-за коррупционного скандала ушел в отставку. Его место в 2016 году занял Джанни Инфантино, который впоследствии дважды переизбирался на пост главы ФИФА.
Выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года в Рабате. Кандидаты на пост главы организации должны быть выдвинуты до 18 ноября. На данный момент Инфантино является единственным претендентом.