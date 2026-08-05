Инфантино пока не грозит импичмент со стороны членов ФИФА

По информации источника, на текущем этапе во время встреч, организованных УЕФА, вопрос о вотуме недоверия или импичмента Инфантино не рассматривался. При этом у ФИФА есть возможность провести внеочередной конгресс, если соответствующий запрос поступит от 20% ассоциаций-членов. УЕФА располагает 26% голосов в организации, а для вынесения вотума недоверия президенту необходимо простое большинство.