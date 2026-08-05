Инфантино пока не грозит импичмент со стороны членов ФИФА

В июле ФИФА объявила о планах привлечь 4,2 млрд долларов за счет продажи около 20% акций новой структуры, которой должны были передать медийные и коммерческие права организации, включая права на чемпионаты мира.
После давления со стороны УЕФА и других футбольных организаций Инфантино объявил об отказе от проекта продажи части коммерческих прав. Сообщалось, что реализация инициативы могла увеличить его годовой доход в 10 раз — с 3 до 30 млн евро.
По информации источника, на текущем этапе во время встреч, организованных УЕФА, вопрос о вотуме недоверия или импичмента Инфантино не рассматривался. При этом у ФИФА есть возможность провести внеочередной конгресс, если соответствующий запрос поступит от 20% ассоциаций-членов. УЕФА располагает 26% голосов в организации, а для вынесения вотума недоверия президенту необходимо простое большинство.
Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2023 году он был переизбран на третий четырехлетний срок.
Новые выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года в Марокко. Кандидаты на пост главы организации должны быть выдвинуты до 18 ноября. На данный момент 56-летний Инфантино является единственным претендентом.