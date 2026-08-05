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Инфантино пока не грозит импичмент со стороны членов ФИФА

Главе ФИФА Джанни Инфантино не грозит вотум недоверия или импичмент со стороны членов организации после отказа от плана по привлечению частных инвесторов. Об этом сообщает Le Parisien.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В июле ФИФА объявила о планах привлечь 4,2 млрд долларов за счет продажи около 20% акций новой структуры, которой должны были передать медийные и коммерческие права организации, включая права на чемпионаты мира.

После давления со стороны УЕФА и других футбольных организаций Инфантино объявил об отказе от проекта продажи части коммерческих прав. Сообщалось, что реализация инициативы могла увеличить его годовой доход в 10 раз — с 3 до 30 млн евро.

По информации источника, на текущем этапе во время встреч, организованных УЕФА, вопрос о вотуме недоверия или импичмента Инфантино не рассматривался. При этом у ФИФА есть возможность провести внеочередной конгресс, если соответствующий запрос поступит от 20% ассоциаций-членов. УЕФА располагает 26% голосов в организации, а для вынесения вотума недоверия президенту необходимо простое большинство.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2023 году он был переизбран на третий четырехлетний срок.

Новые выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года в Марокко. Кандидаты на пост главы организации должны быть выдвинуты до 18 ноября. На данный момент 56-летний Инфантино является единственным претендентом.