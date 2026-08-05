Салах прибыл в Турцию для подписания контракта с «Трабзонспором»

Салах находится в статусе свободного агента — летом у него истек контракт с «Ливерпулем», за который форвард выступал с 2017 года. В составе «красных» он дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошедшем сезоне Салах провел 41 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.