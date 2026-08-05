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Салах прибыл в Турцию для подписания контракта с «Трабзонспором»

Турецкий «Трабзонспор» сделал заявление о переходе бывшего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Египетский нападающий Мохамед Салах прилетел в Турцию, чтобы подписать контракт с местным «Трабзонспором». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Ранее появилась информация, что 34-летний египтянин согласовал двухлетний контракт с турецким клубом.

«Мохамед Салах, с которым наш клуб начал переговоры о трансфере, 5 августа прибыл в аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле. Планируется, что в тот же день вечером футболист прибудет в Трабзон», — говорится в заявлении «Трабзонспора».

Салах находится в статусе свободного агента — летом у него истек контракт с «Ливерпулем», за который форвард выступал с 2017 года. В составе «красных» он дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошедшем сезоне Салах провел 41 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 22 миллиона евро.

На недавнем чемпионате мира сборная Египта дошла до в ⅛ финала, где в зрелищном матче уступила национальной команде Аргентины со счетом 2:3. На ЧМ‑2026 Салах отметился одним голом и двумя передачами. Всего на счету лидера египетской команды 119 матчей и 66 забитых мячей в составе национальной команды.