Футболист погиб от удара молнии прямо во время матча

Трагедия произошла 4 августа в провинции Наратхиват во время регионального турнира Golok FA Cup 2026. В соревновании принимали участие команды из Таиланда и Малайзии. В социальных сетях появилось видео с моментом удара молнии: после яркой вспышки несколько футболистов упали на поле.