Вице-президент УЕФА Макаллистер: Нужен кандидат против Инфантино

На фоне многочисленных скандалов позиции президента Международной футбольной ассоциации сильно пошатнулись. В УЕФА уже не скрывают, что хотят сменить главу ФИФА на следующих выборах, которые пройдут в марте 2027 года.
В настоящее время именно Макаллистер возглавляет реакцию европейской ассоциации на скандал вокруг Инфантино. Она считает, что международное футбольное сообщество должно объединиться вокруг нового кандидата, который будет противостоять действующему главе организации.
«Я считаю, что на выборах должен быть сильный кандидат против Инфантино. И главное, чтобы этот кандидат смог объединить оппозицию против него со всего мира», — заявила вице-президент УЕФА в интервью BBC.
Представительница Уэльса Лора Макаллистер в 2023 году стала первой в истории женщиной, которая заняла пост вице‑президента организации. Всего в УЕФА шесть вице‑президентов. Следует отметить, что именно Футбольная ассоциация Уэльса первой выступила против переизбрания Инфантино на пост главы ФИФА.
Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2023 году он был переизбран на третий четырехлетний срок. Новые выборы президента ФИФА пройдут весной в Марокко. Кандидаты на пост главы организации должны быть выдвинуты до 18 ноября. На данный момент 56-летний Инфантино является единственным претендентом.