Вице-президент УЕФА Макаллистер: Нужен кандидат против Инфантино

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2023 году он был переизбран на третий четырехлетний срок. Новые выборы президента ФИФА пройдут весной в Марокко. Кандидаты на пост главы организации должны быть выдвинуты до 18 ноября. На данный момент 56-летний Инфантино является единственным претендентом.