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10:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Опубликовали рейтинг самых состоятельный руководителей команд Формулы-1

Рейтинг руководителей.

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Источник: AP 2022

В рейтинге издания The Sun, как и ожидалось с большим отрывом лидирует босс команды Mercedes Тото Вольф, он единственный миллиардер в списке. Вольф является не только руководителем команды, но и владельцем трети акций Mercedes, наряду с материнской компанией Daimler AG и INEOS.

На втором месте расположился руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер с состоянием в 50 миллионов долларов. Его зарплата, как руководителя команды составляет более 10 миллионов долларов в год.

Третье место занимает глава команды Haas Гюнтер Штайнер. Его состояние оценивают в пять миллионов долларов. Популярность Гюнтера увеличилась, благодаря шоу на Netflix Drive to survive, который рассказывает о сезонах Формулы 1.

На четвертом месте стоит руководитель команды Alpine Отмар Сафнауэр с состоянием в пять миллионов долларов. Он присоединился к команде в начале 2022 года.

Замыкает пятерку Франц Тост босс команды Toro Rosso с состоянием пять миллионов долларов. На посту руководителя успел поработать с пилотами Себастьяном Феттелем, Максом Ферстаппеном, Даниэлем Риккардо, Пьером Гасли и Карлосом Сайнсом.

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