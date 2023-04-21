Опубликовали рейтинг самых состоятельный руководителей команд Формулы-1
Рейтинг руководителей.
Рейтинг руководителей.
В рейтинге издания The Sun, как и ожидалось с большим отрывом лидирует босс команды Mercedes Тото Вольф, он единственный миллиардер в списке. Вольф является не только руководителем команды, но и владельцем трети акций Mercedes, наряду с материнской компанией Daimler AG и INEOS.
На втором месте расположился руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер с состоянием в 50 миллионов долларов. Его зарплата, как руководителя команды составляет более 10 миллионов долларов в год.
Третье место занимает глава команды Haas Гюнтер Штайнер. Его состояние оценивают в пять миллионов долларов. Популярность Гюнтера увеличилась, благодаря шоу на Netflix Drive to survive, который рассказывает о сезонах Формулы 1.
На четвертом месте стоит руководитель команды Alpine Отмар Сафнауэр с состоянием в пять миллионов долларов. Он присоединился к команде в начале 2022 года.
Замыкает пятерку Франц Тост босс команды Toro Rosso с состоянием пять миллионов долларов. На посту руководителя успел поработать с пилотами Себастьяном Феттелем, Максом Ферстаппеном, Даниэлем Риккардо, Пьером Гасли и Карлосом Сайнсом.