Пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и певицу Шакиру несколько раз заметили вместе
Хэмилтон и Шакира привлекают внимание журналистов.
Хэмилтон и Шакира привлекают внимание журналистов.
Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон и певица Шакира второй раз за несколько дней были замечены вместе.
По окончании Гран-при Майами британского гонщика заметили в одном из местных ресторанов в компании колумбийской певицы Шакиры, которая вместе с пилотом команды «Мерседес» провела ужин, сообщает The Sun.
Второй раз папарацци застали их вместе на яхте в компании друзей. Видимо Льюис, решил задержаться в Майами после гоночного уик-энда.
Гонщик Формулы-1 и колумбийская певица никак не комментируют совместное времяпрепровождение.