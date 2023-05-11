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12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и певицу Шакиру несколько раз заметили вместе

Хэмилтон и Шакира привлекают внимание журналистов.

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Источник: официальный сайт Шакиры

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон и певица Шакира второй раз за несколько дней были замечены вместе.

По окончании Гран-при Майами британского гонщика заметили в одном из местных ресторанов в компании колумбийской певицы Шакиры, которая вместе с пилотом команды «Мерседес» провела ужин, сообщает The Sun.

Второй раз папарацци застали их вместе на яхте в компании друзей. Видимо Льюис, решил задержаться в Майами после гоночного уик-энда.

Источник: соцсети
Источник: соцсети
Источник: соцсети

Гонщик Формулы-1 и колумбийская певица никак не комментируют совместное времяпрепровождение.

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