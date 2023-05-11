Пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и певицу Шакиру несколько раз заметили вместе

Источник: официальный сайт Шакиры

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон и певица Шакира второй раз за несколько дней были замечены вместе.

По окончании Гран-при Майами британского гонщика заметили в одном из местных ресторанов в компании колумбийской певицы Шакиры, которая вместе с пилотом команды «Мерседес» провела ужин, сообщает The Sun.

Второй раз папарацци застали их вместе на яхте в компании друзей. Видимо Льюис, решил задержаться в Майами после гоночного уик-энда.

Источник: соцсети

Источник: соцсети

Источник: соцсети