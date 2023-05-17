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11:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Участникам Формулы-1 запретили приезжать на трек в Имоле

Запрет действует на среду, 17 мая.

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Источник: Reuters

Уик-энд Формулы 1 в Имоле оказался под угрозой отмены из-за наводнения в регионе Эмилия-Романья. Это уже привело к эвакуации персонала автодрома имени Энцо и Дино Феррари во вторник. А в среду участникам Формулы-1 и вовсе запрещено приезжать на трассу.

Запрет распространяется только на один день и связан с тем, что устроители гонки не хотят рисковать возможными инцидентами из-за предполагаемого выхода из берегов близлежащей к трассе реки Сантерна. Кроме того, на автодроме затоплено большинство парковок, а некоторые дороги вблизи трассы закрыты из-за затопления, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Промоутеры Гран-При Эмилии-Романьи настаивают, что угрозы отмены гонки нет и все запланированные сессии пройдут по расписанию. Одновременно с этим устроители этапа признают, что существует риск корректировки графика уик-энда. Но все решения будут приняты в четверг, в зависимости от ситуации с погодой.

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