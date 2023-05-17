Пилот Фернандо Алонсо назвал этапы Гран-при, которые может выиграть

"Я думаю, да, у нас есть шанс на победу в 2023 году. Кажется, у нас есть машина, которая, возможно, не самая быстрая на прямых и нам нужно улучшить ее в этом аспекте, но мы очень хороши в поворотах. Поэтому я бы сказал, что самые медленные трассы чемпионата, скажем, Монако, Будапешт, Сингапур, нам подходят и на них мы возлагаем наши основные надежды в данный момент.

Если однажды у «Ред Булл» появятся проблемы в гонке, если будет возможность перехватить у них лидерство и реально претендовать на победу, то нам нужно убедиться, что мы находимся в нужной позиции. Важно будет понимать, что мы по-прежнему не допускаем ошибок ни в один из моментов уик-энда, чтобы воспользоваться проблемами у соперников", — приводит слова Алонсо Sky Sports.