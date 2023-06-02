Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
3.06
СКА-Хабаровск
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
3.06
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
3.06
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
3.06
Краснодар-2
Шинник
Футбол. Первый дивизион
3.06
Уфа
Кубань
Все события
17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Макс Ферстаппен и Гран-при Нидерландов лишатся спонсора

Голландская сеть супермаркетов Jumbo по окончании сезона-2023 перестанет поддерживать Макса Ферстаппена и Гран-При Нидерландов Формулы-1.

Наверх
Источник: Reuters

Компания была одним из первых крупных спонсоров голландского пилота еше когда он выступал в Формуле-3.

«Макс, конечно, народный герой, но он выступает на абсолютной мировой арене. Мы очень хороший ритейлер продуктов питания, но только в Нидерландах и немного в Бельгии. Ежегодно мы инвестируем более 20 миллионов евро в спонсорство спорта, но я могу потратить каждый евро только один раз. Мы не можем вернуть деньги, которые идут на Ферстаппена покупателю или вложить их в развитие», — приводит слова главы Jumbo Тона ван Вина Algemeen Dagblad.

В 2022 году бывший генеральный директор Jumbo Фриц ван Эрд уволился после расследования дела об отмывании денег.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Макс Ферстаппен и Гран-при Нидерландов лишатся спонсора
Руководство «Ромы» раскритиковало судейство финала Лиги Европы
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь