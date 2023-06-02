Макс Ферстаппен и Гран-при Нидерландов лишатся спонсора

«Макс, конечно, народный герой, но он выступает на абсолютной мировой арене. Мы очень хороший ритейлер продуктов питания, но только в Нидерландах и немного в Бельгии. Ежегодно мы инвестируем более 20 миллионов евро в спонсорство спорта, но я могу потратить каждый евро только один раз. Мы не можем вернуть деньги, которые идут на Ферстаппена покупателю или вложить их в развитие», — приводит слова главы Jumbo Тона ван Вина Algemeen Dagblad.