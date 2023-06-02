Макс Ферстаппен и Гран-при Нидерландов лишатся спонсора
Голландская сеть супермаркетов Jumbo по окончании сезона-2023 перестанет поддерживать Макса Ферстаппена и Гран-При Нидерландов Формулы-1.
Голландская сеть супермаркетов Jumbo по окончании сезона-2023 перестанет поддерживать Макса Ферстаппена и Гран-При Нидерландов Формулы-1.
Компания была одним из первых крупных спонсоров голландского пилота еше когда он выступал в Формуле-3.
«Макс, конечно, народный герой, но он выступает на абсолютной мировой арене. Мы очень хороший ритейлер продуктов питания, но только в Нидерландах и немного в Бельгии. Ежегодно мы инвестируем более 20 миллионов евро в спонсорство спорта, но я могу потратить каждый евро только один раз. Мы не можем вернуть деньги, которые идут на Ферстаппена покупателю или вложить их в развитие», — приводит слова главы Jumbo Тона ван Вина Algemeen Dagblad.
В 2022 году бывший генеральный директор Jumbo Фриц ван Эрд уволился после расследования дела об отмывании денег.