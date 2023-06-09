В Формуле-1 прокомментировали слухи об отмене Гран-при Канады

«Мы можем официально заявить: проведению Гран-при Канады ничего не угрожает. Нас заверили, что обстановка в Монреале в настоящее время отличается от ситуации в других частях страны и на севере США. Качество воздуха соответствует санитарным нормам — информация о том, что местным жителям рекомендовано оставаться дома, не соответствует действительности. Что касается лесных пожаров, то они бушуют в 800 км от трассы и не представляют угрозы», — приводит слова представителя Формулы-1 издание Marca.