В Формуле-1 прокомментировали слухи об отмене Гран-при Канады
Официальный представитель Формулы-1 высказался о ситуации вокруг этапа Гран-при Канады, который должен пройти
Официальный представитель Формулы-1 высказался о ситуации вокруг этапа Гран-при Канады, который должен пройти
«Мы можем официально заявить: проведению Гран-при Канады ничего не угрожает. Нас заверили, что обстановка в Монреале в настоящее время отличается от ситуации в других частях страны и на севере США. Качество воздуха соответствует санитарным нормам — информация о том, что местным жителям рекомендовано оставаться дома, не соответствует действительности. Что касается лесных пожаров, то они бушуют в 800 км от трассы и не представляют угрозы», — приводит слова представителя Формулы-1 издание Marca.
Сейчас в личном зачете Формулы-1 лидирует пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторую строчку занимает его партнер по команде Серхио Перес, на третьем месте расположился гонщик команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.