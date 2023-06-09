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10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

В Формуле-1 прокомментировали слухи об отмене Гран-при Канады

Официальный представитель Формулы-1 высказался о ситуации вокруг этапа Гран-при Канады, который должен пройти 16—18 июня. Уже несколько дней в регионе Квебек бушуют лесные пожары. Смог от них дошел до США, и на этом фоне появились опасения, что канадский этап не состоится.

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Источник: AP 2022

«Мы можем официально заявить: проведению Гран-при Канады ничего не угрожает. Нас заверили, что обстановка в Монреале в настоящее время отличается от ситуации в других частях страны и на севере США. Качество воздуха соответствует санитарным нормам — информация о том, что местным жителям рекомендовано оставаться дома, не соответствует действительности. Что касается лесных пожаров, то они бушуют в 800 км от трассы и не представляют угрозы», — приводит слова представителя Формулы-1 издание Marca.

Сейчас в личном зачете Формулы-1 лидирует пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторую строчку занимает его партнер по команде Серхио Перес, на третьем месте расположился гонщик команды «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

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