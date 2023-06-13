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15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Тото Вольф сообщил, что Хэмилтон может подписать контракт до Гран-при Канады

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф сообщил о том, что британский пилот команды Льюис Хэмилтон может подписать новый контракт до Гран-при Канады.

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Источник: Reuters

"Это произойдет в ближайшее время, и речь идет скорее о днях, чем о неделях. Мы изо всех сил пытаемся добиться этого до Гран-при Канады. Я увижу его сегодня, и, возможно, мы поговорим об этом.

У нас такие хорошие отношения, и мы не боимся момента, когда нужно говорить о деньгах. Он настолько многогранен, не только в гонках, но и за пределами трассы, поэтому нам нужно, чтобы он оставался в спорте как можно дольше. Мы оба пришли в команду в 2013 году, и из профессиональных отношений мы перешли в дружеские. Это было замечательное время", — сказал Вольф в интервью программе Squawk on the Street на CNBC.

В текущем сезоне семикратный чемпион мира занимает четвертую строчку в турнирной таблице, в его активе 87 очков. Хэмилтон завоевал два подиума на Гран-при Австралии и Испании.

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