Тото Вольф сообщил, что Хэмилтон может подписать контракт до Гран-при Канады
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф сообщил о том, что британский пилот команды Льюис Хэмилтон может подписать новый контракт до Гран-при Канады.
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф сообщил о том, что британский пилот команды Льюис Хэмилтон может подписать новый контракт до Гран-при Канады.
"Это произойдет в ближайшее время, и речь идет скорее о днях, чем о неделях. Мы изо всех сил пытаемся добиться этого до Гран-при Канады. Я увижу его сегодня, и, возможно, мы поговорим об этом.
У нас такие хорошие отношения, и мы не боимся момента, когда нужно говорить о деньгах. Он настолько многогранен, не только в гонках, но и за пределами трассы, поэтому нам нужно, чтобы он оставался в спорте как можно дольше. Мы оба пришли в команду в 2013 году, и из профессиональных отношений мы перешли в дружеские. Это было замечательное время", — сказал Вольф в интервью программе Squawk on the Street на CNBC.
В текущем сезоне семикратный чемпион мира занимает четвертую строчку в турнирной таблице, в его активе 87 очков. Хэмилтон завоевал два подиума на Гран-при Австралии и Испании.