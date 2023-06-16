Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Гибралтар
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Македония
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Дания
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Сан-Марино
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Румыния
Футбол. Сборные
21:45
Польша
Германия
Все события
Фоторепортажи
43Вечер нокаутов: 28 апреля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 156
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Фернандо Алонсо продал лимитированный Ferrari Enzo за € 5,4 млн

Двукратный чемпион мира Формулы-1 выставил на продажу суперкар Ferrari Enzo, который получил в годы выступлений за Скудерию.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Редкий автомобиль, выпущенный в 2002 году тиражом в 400 экземпляров, был выставлен на аукцион в Монако. Спорткар оснащен 6-литровым двигателем V12 мощностью 660 л.с., карбоновым монококом и независимой подвеской на двойных поперечных рычагах и горизонтальных пружинах с адаптивными амортизаторами.

Пробег Ferrari Enzo, который 12 лет принадлежал испанскому гонщику, составил 4800 км.

Как сообщает французское издание AutoHedbo, машина продана на аукционе за € 5,4 млн.

В текущем сезоне Формулы-1 Алонсо занимает третью строчку общего зачета пилотов, в его активе 99 очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: «Краснодар» интересуется защитником из чемпионата Бразилии
Чемпионка мира по самбо из России будет работать со сборной Новой...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь