Фернандо Алонсо продал лимитированный Ferrari Enzo за € 5,4 млн

Редкий автомобиль, выпущенный в 2002 году тиражом в 400 экземпляров, был выставлен на аукцион в Монако. Спорткар оснащен 6-литровым двигателем V12 мощностью 660 л.с., карбоновым монококом и независимой подвеской на двойных поперечных рычагах и горизонтальных пружинах с адаптивными амортизаторами.