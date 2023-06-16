Фернандо Алонсо продал лимитированный Ferrari Enzo за € 5,4 млн
Двукратный чемпион мира Формулы-1 выставил на продажу суперкар Ferrari Enzo, который получил в годы выступлений за Скудерию.
Двукратный чемпион мира Формулы-1 выставил на продажу суперкар Ferrari Enzo, который получил в годы выступлений за Скудерию.
Редкий автомобиль, выпущенный в 2002 году тиражом в 400 экземпляров, был выставлен на аукцион в Монако. Спорткар оснащен 6-литровым двигателем V12 мощностью 660 л.с., карбоновым монококом и независимой подвеской на двойных поперечных рычагах и горизонтальных пружинах с адаптивными амортизаторами.
Пробег Ferrari Enzo, который 12 лет принадлежал испанскому гонщику, составил 4800 км.
Как сообщает французское издание AutoHedbo, машина продана на аукционе за € 5,4 млн.
В текущем сезоне Формулы-1 Алонсо занимает третью строчку общего зачета пилотов, в его активе 99 очков.