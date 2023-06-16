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17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Хэмилтон хочет от «Мерседеса» контракт на 5 лет и 250 млн фунтов

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон хочет подписать новый контракт с «Мерседесом» на пять лет, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2022

Британский гонщик готов подписать новый договор с командой только на долгосрочной основе. В случае заключения этой сделки пилот, которому к моменту истечения нового контракта будет 43 года, может заработать за пять лет около £ 250 млн.

Хэмилтон не выиграл ни одной гонки в Формулы-1 с сезона‑2021, тогда он уступил титул голландскому пилоту команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену. В текущем сезоне британец занимает четвертую строчку в общей классификации, в его активе 87 очков.

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