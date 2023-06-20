В болиде Ферстаппена застряла птица во время выигранного Гран-при

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что большую часть «Гран-при Канады» проехал с птицей, которая застряла в болиде.

Ферстаппен сообщил, что сбил птицу на 11-м круге Гран-при. После финиша нидерландец сразу заявил, что птица осталась в болиде.

«Она застряла в машине и была там, когда я заезжал в парк, выглядело не очень. Жаль механика, которому пришлось ее вынимать», — цитирует пилота Sky Sports.