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16:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывшая команда Мазепина подала заявку на участие в «Формуле-1»

Британская команда «Хайтек» на своем официальном сайте сообщила, что подала заявку на участие в чемпионате мира «Формулы-1» с 2026 года.

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Источник: AP 2022

«После 20 месяцев планирования и тщательной подготовки на базе в Сильверстоуне компания подала заявку на участие в чемпионате “Формулы-1” с сезона 2026 года. Шаг, демонстрирующий, что мы обладаем нужными людьми, ресурсами и опытом, чтобы конкурировать с лучшими командами мира», — говорится в заявлении «Хайтек».

Команда приняла решение подать заявку в «Формулу-1» после того, как заручилась поддержкой самого богатого бизнесмена Казахстана Владимира Кима. 62-летний предприниматель с состоянием 4,6 млрд долларов выкупил 25 процентов акций «Хайтек». Прежде компании Кима поддерживали только казахских боксеров и теннисистов.

«Автоспорт всегда входил в число моих личных интересов, поэтому я рад начать сотрудничество с компанией, которая добилась успеха во многих гоночных сериях и обладает большими амбициями на будущее. Мы давно занимаемся спортом, но это наши первые глобальные инвестиции в автоспорт. Его привлекательность, рост популярности и маркетинговые возможности для бизнеса соответствуют моим личным и коммерческим интересам», — сказал Ким.

Команда «Хайтек» была создана в 2002 году. В настоящее время «Хайтек» представлена в шести младших формульных сериях, среди которых «Формула-2», «Формула-3» и британская «Формула-4».

С 2016 по 2017 год за команду «Хайтек» в «Формуле-3» выступал российский гонщик Никита Мазепин. После этого владельцем команды стал его отец Дмитрий Мазепин — на тот момент владелец «Уралкалия». В марте 2022 года Мазепин-старшийе был вынужден продать команду ее нынешнем руководителю британцу Оливеру Оуксу.

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Бывшая команда Мазепина подала заявку на участие в «Формуле-1»
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