Команда Формулы-1 «Альфа Таури» изменит название

«В 2024 году у “Альфа Таури” будет два новых лидера — Лоран Мекис и Питер Байер. Появятся новые спонсоры и новое имя. Направление ясно — следовать за “Ред Булл” настолько тесно, насколько это позволяет регламент. Создавать полностью собственный болид— неправильный путь», — цитирует Хельмута Марко Kleinezeitung.