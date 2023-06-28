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15:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» изменит название

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что команда Формулы-1 «Альфа Таури» в следующем сезоне снова сменит название.

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Источник: AP 2022

«В 2024 году у “Альфа Таури” будет два новых лидера — Лоран Мекис и Питер Байер. Появятся новые спонсоры и новое имя. Направление ясно — следовать за “Ред Булл” настолько тесно, насколько это позволяет регламент. Создавать полностью собственный болид— неправильный путь», — цитирует Хельмута Марко Kleinezeitung.

В 2006 году в Формуле-1 дебютировала команда «Торо Россо», которая стала молодежным коллективом «Ред Булл». В 2020 году итальянская команда получила новое название «Альфа Таури» для продвижения бренда модной одежды.

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