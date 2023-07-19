Комментаторы «Формулы-1» Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились
Российские комментаторы «Формулы-1» Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились. Об этом сообщается в группе «Гаснут огни» во «ВКонтакте».
Российские комментаторы «Формулы-1» Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились. Об этом сообщается в группе «Гаснут огни» во «ВКонтакте».
Предположительно, свадьба состоялась в субботу, 14 июля. Ранее Попов уже был дважды женат. В первом браке с француженкой у Попова родились двое сыновей. Со второй женой Татьяной комментатор развелся в 2011 году — в том браке родился еще один сын.
Для Фабричновой этот брак стал первым. Разница в возрасте в супружеской пары составляет 11 лет.
Попов и Фабричнова с 2012 года вместе комментировали гонки «Формулы-1» на российском телевидении — сначала на «России-2», затем на «Матч ТВ». В прошлом году «Формула-1» разорвала контракт на показ гонок в России.