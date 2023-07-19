Комментаторы «Формулы-1» Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=920ff27ae0daa17b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-211154316&id=456239566&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Предположительно, свадьба состоялась в субботу, 14 июля. Ранее Попов уже был дважды женат. В первом браке с француженкой у Попова родились двое сыновей. Со второй женой Татьяной комментатор развелся в 2011 году — в том браке родился еще один сын.

Для Фабричновой этот брак стал первым. Разница в возрасте в супружеской пары составляет 11 лет.