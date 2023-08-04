Ферстаппен анонсировал создание собственной гоночной команды

По информации источника, команда получит название Verstappen.com Racing и будет выступать в кольцевых автогонках в классе GT3, где представлены модифицированные версии серийных автомобилей. Планируется, что команда будет готова к 2025 году и будет представлена минимум двумя гоночными машинами.

«Этот проект находится на стадии планирования, но он заряжает меня энергией. Мы начнем с класса GT3, а затем посмотрим, куда поплывет этот корабль и не сядет ли он на мель. Когда я что-то делаю, я стремлюсь делать это хорошо. Речь идет о возможности создать ступеньку от виртуальных гонок к GT3. Чтобы можно было попасть в автоспорт не только через картинг, потому что на данный момент это обходится недешево», — сказал Ферстаппен.