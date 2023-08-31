Хэмилтон и Рассел останутся в «Мерседесе» до 2025 года
Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о продлении контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселом. Британские пилоты останутся в команде еще на два сезона.
Команда Формулы-1 «Мерседес» объявила о продлении контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселом. Британские пилоты останутся в команде еще на два сезона.
Руководитель «Мерседес» Тото Вольф высказался о продлении контракта с гонщиками.
«Продолжить работу с нашим нынешним составом пилотов было простым решением. У нас самая сильная пара на стартовой решетке, и оба гонщика играют решающую роль в продвижении команды вперед. Сила и стабильность, которые они обеспечивают, станут ключевыми факторами для нашего будущего успеха», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.
Льюис Хэмилтон также прокомментировал продление контракта с командой до конца 2025 года.
«Мы каждый день мечтаем стать лучшими и посвятили последнее десятилетие достижению этой цели. Мы никогда не были так голодны до побед. Мы извлекаем уроки из каждого успеха, но также и из каждой неудачи. Мы продолжаем гнаться за своей мечтой, мы продолжаем бороться, несмотря ни на какие трудности, и мы снова победим. Я благодарен команде, которая поддерживала меня как на трассе, так и за ее пределами. Наша история не закончена, мы полны решимости добиться большего вместе и не остановимся, пока не добьемся этого», — сказал Хэмилтон пресс-службе «Мерседеса».
Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В составе команды ему удалось завоевать шесть чемпионских титулов.
Перед началом сезона-2022 Расселл ушел из команды «Уильямс» и заменил Валттери Боттаса в составе «Мерседеса». Свою первую победу на этапе Формулы-1, 25-летний пилот одержал в сезоне-2022 на Гран-при Бразилии.