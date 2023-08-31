Хэмилтон и Рассел останутся в «Мерседесе» до 2025 года

«Мы каждый день мечтаем стать лучшими и посвятили последнее десятилетие достижению этой цели. Мы никогда не были так голодны до побед. Мы извлекаем уроки из каждого успеха, но также и из каждой неудачи. Мы продолжаем гнаться за своей мечтой, мы продолжаем бороться, несмотря ни на какие трудности, и мы снова победим. Я благодарен команде, которая поддерживала меня как на трассе, так и за ее пределами. Наша история не закончена, мы полны решимости добиться большего вместе и не остановимся, пока не добьемся этого», — сказал Хэмилтон пресс-службе «Мерседеса».