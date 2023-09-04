Пилота «Феррари» ограбили после гонки в Милане

Сайнс вышел из отеля в центре Милана, в котором он остановился, к нему подошли три человека, которые окружили его и выхватили с левого запястья пилота часы стоимостью € 300 тыс, сообщает Ansa.

Сам спортсмен и прохожие, узнавшие его, бросились в погоню за ворами, которые впоследствии были задержаны сотрудниками полиции на патрульной машине. Ими оказались трое марокканцев 18, 19 и 20 лет.