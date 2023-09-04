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11:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Пилота «Феррари» ограбили после гонки в Милане

Гонщик команды Формулы-1 «Феррари» Карлос Сайнс был ограблен после завершения Гран-при Италии.

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Источник: Reuters

Сайнс вышел из отеля в центре Милана, в котором он остановился, к нему подошли три человека, которые окружили его и выхватили с левого запястья пилота часы стоимостью € 300 тыс, сообщает Ansa.

Сам спортсмен и прохожие, узнавшие его, бросились в погоню за ворами, которые впоследствии были задержаны сотрудниками полиции на патрульной машине. Ими оказались трое марокканцев 18, 19 и 20 лет.

На Гран-при Италии Сайнс занял третье место, уступив Максу Ферстаппену и Серхио Пересу из «Ред Булл».

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