Известны подробности обвинения против главы Red Bull Racing
Ранее сообщалось, что сотрудница компании выдвинула обвинения против Кристиана Хорнера.
Ранее сообщалось, что сотрудница компании выдвинула обвинения против Кристиана Хорнера.
В отношении руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера ведется расследование в связи с обвинениями в «неподобающем поведении».
Как сообщает The Sun, расследование сосредоточено на опасениях сотрудницы по поводу строгого режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными нарушениями с его стороны.
Согласно источнику, Хорнер был обеспокоен поведением сотрудницы и ясно дал понять, что недоволен. Девушка же продолжила жаловаться на его «контролирующее» поведение, которое привело к кризису в команде.
Ранее сообщалось, что Кристиан Хорнер мог отправить некие фотографии одной из сотрудниц команды.
50-летний Хорнер возглавляет команду «Формулы-1» с 2005 года. Супругой британца является бывшая участница группы «Spice Girls» Джери Халлиуэлл.