Известны подробности обвинения против главы Red Bull Racing

В отношении руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера ведется расследование в связи с обвинениями в «неподобающем поведении».

Как сообщает The Sun, расследование сосредоточено на опасениях сотрудницы по поводу строгого режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными нарушениями с его стороны.

Согласно источнику, Хорнер был обеспокоен поведением сотрудницы и ясно дал понять, что недоволен. Девушка же продолжила жаловаться на его «контролирующее» поведение, которое привело к кризису в команде.

Ранее сообщалось, что Кристиан Хорнер мог отправить некие фотографии одной из сотрудниц команды.