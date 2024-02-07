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15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Известны подробности обвинения против главы Red Bull Racing

Ранее сообщалось, что сотрудница компании выдвинула обвинения против Кристиана Хорнера.

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Источник: AP 2023

В отношении руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера ведется расследование в связи с обвинениями в «неподобающем поведении».

Как сообщает The Sun, расследование сосредоточено на опасениях сотрудницы по поводу строгого режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными нарушениями с его стороны.

Согласно источнику, Хорнер был обеспокоен поведением сотрудницы и ясно дал понять, что недоволен. Девушка же продолжила жаловаться на его «контролирующее» поведение, которое привело к кризису в команде.

Ранее сообщалось, что Кристиан Хорнер мог отправить некие фотографии одной из сотрудниц команды.

50-летний Хорнер возглавляет команду «Формулы-1» с 2005 года. Супругой британца является бывшая участница группы «Spice Girls» Джери Халлиуэлл.

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