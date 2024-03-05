В Формуле-1 появится трасса с поворотом высотой с 20-этажный дом

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240680" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Саудовская Аравия поделилась подробностями относительно новой гоночной трассы в Киддие — городе-развлечений, который строится неподалеку от Эр-Рияда. Проектирование трассы проходило при участии бывшего гонщика Формулы-1 Алекса Вурца и известного конструктора Германа Тильке.

Трасса будет состоять из 21 поворота, а первый поворот будет иметь высоту с 20-этажное здание. Кроме того, на треке будет иметься три зоны DRS. Максимальная скорость, которую смогут развивать пилоты, составит 325 км/ч. Длина трассы пока не подтверждена.