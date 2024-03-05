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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

В Формуле-1 появится трасса с поворотом высотой с 20-этажный дом

Новая трасса будет построена в 45 км от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Саудовская Аравия поделилась подробностями относительно новой гоночной трассы в Киддие — городе-развлечений, который строится неподалеку от Эр-Рияда. Проектирование трассы проходило при участии бывшего гонщика Формулы-1 Алекса Вурца и известного конструктора Германа Тильке.

Трасса будет состоять из 21 поворота, а первый поворот будет иметь высоту с 20-этажное здание. Кроме того, на треке будет иметься три зоны DRS. Максимальная скорость, которую смогут развивать пилоты, составит 325 км/ч. Длина трассы пока не подтверждена.

В настоящий момент Гран-при Саудовской Аравии проводится в Джидде. Этап в этом городе будет проводиться до 2027 года. В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии пройдет с 7 по 9 марта.

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