В Формуле-1 появится трасса с поворотом высотой с 20-этажный дом
Новая трасса будет построена в 45 км от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.
Новая трасса будет построена в 45 км от столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.
Саудовская Аравия поделилась подробностями относительно новой гоночной трассы в Киддие — городе-развлечений, который строится неподалеку от Эр-Рияда. Проектирование трассы проходило при участии бывшего гонщика Формулы-1 Алекса Вурца и известного конструктора Германа Тильке.
Трасса будет состоять из 21 поворота, а первый поворот будет иметь высоту с 20-этажное здание. Кроме того, на треке будет иметься три зоны DRS. Максимальная скорость, которую смогут развивать пилоты, составит 325 км/ч. Длина трассы пока не подтверждена.
В настоящий момент Гран-при Саудовской Аравии проводится в Джидде. Этап в этом городе будет проводиться до 2027 года. В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии пройдет с 7 по 9 марта.