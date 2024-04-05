Никита Мазепин рассказал о шансах вернуться в «Формулу-1»

Ранее суд Европейского союза первой инстанции постановил исключить Мазепина из списка санкций. В марте 2022 года российский гонщик попал в санкционные списки из-за ситуации на Украине «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

— Каковы шансы вернуться в «Формулу-1»?

— Конечно, после решения суда шансы резко возросли. Но вернуться в «Формулу-1» не так просто. Туда сложно попасть, а вернуться еще сложнее. Но когда мы только начали судиться, в успех практически никто не верил. Поэтому, как бы сейчас абсурдно и смешно ни звучало, я верю, что мое возвращение в «Формулу-1» возможно. Но для начала нужно добиться имплементации решения суда.

Это не так просто, как кажется. У нас есть прошлогодний опыт, когда мы получили обеспечительные меры, и я должен был получить возможность въезда в страны ЕС для выступления. Но, к сожалению, мне позволили въехать только по национальной визе в Италию на медицинское обследование. И, конечно, после такого кейса было тяжело общаться с кем-то из команд. Гонщик нужен во всех странах присутствия «Формулы-1» или других серий. А если ты можешь въехать только в Италию, то о чем может идти речь.

Сейчас мы добились глобальной отмены санкций. Я надеюсь, что решения об отмене санкций не заставят себя долго ждать и у меня будут ровно такие же права на въезд в страны ЕС, как у любого другого гонщика, — приводит слова Мазепина «РБК Спорт».