Пилот «Формулы-1» принял участие в эстафете олимпийского огня

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241673&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Леклер стал первым, кто пробежал эстафету с факелом в Монако.

Эстафета олимпийского огня продлится более двух месяцев и завершится 26 июля на церемонии открытия Игр на стадионе «Стад де Франс». За это время олимпийский огонь должен преодолеть расстояние в 12 тыс. километров.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе.

Ранее 26-летний монегаск впервые в карьере выиграл домашний этап «Формулы-1» Гран-при Монако.

Пилот «Феррари» занимает второе место в личном зачете с 138 очками. На первом месте располагается гонщик команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен, в его активе 194 очка. Тройку лидеров замыкает британец из «Макларен» Ландо Норрис, он отстает от Леклера на семь очков.