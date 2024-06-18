Пилот «Формулы-1» принял участие в эстафете олимпийского огня
Гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер принял участие в эстафете олимпийского огня.
Гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер принял участие в эстафете олимпийского огня.
Леклер стал первым, кто пробежал эстафету с факелом в Монако.
Эстафета олимпийского огня продлится более двух месяцев и завершится 26 июля на церемонии открытия Игр на стадионе «Стад де Франс». За это время олимпийский огонь должен преодолеть расстояние в 12 тыс. километров.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе.
Ранее 26-летний монегаск впервые в карьере выиграл домашний этап «Формулы-1» Гран-при Монако.
Пилот «Феррари» занимает второе место в личном зачете с 138 очками. На первом месте располагается гонщик команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен, в его активе 194 очка. Тройку лидеров замыкает британец из «Макларен» Ландо Норрис, он отстает от Леклера на семь очков.
Следующий этап «Формулы-1» Гран-при Испании пройдет в Барселоне.