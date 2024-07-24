Ферстаппен потеряет 10 позиций из-за штрафа на Гран-при Бельгии
Пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет оштрафован на 10 позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии, который состоится 28 июля.
Пилот команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет оштрафован на 10 позиций на стартовой решетке Гран-при Бельгии, который состоится 28 июля.
Ферстаппена накажут за очередную замену двигателя, которая станет для гонщика пятой в сезоне, при лимите в четыре замены. Пилот потеряет 10 позиций относительно квалификационного результата. После гоночного уик-энда в Венгрии Ферстаппен уже использовал четыре двигателя внутреннего сгорания (ДВС), турбокомпрессора, агрегатов MGU-H и MGU-K, а также два управляющих блока электроники и накопителя энергии.
Как сообщает источник, в команде приняли решение по очередной замене именно перед Гран-при Бельгии, так как на этой трассе легче всего обгонять, по сравнению с другими. Поэтому штраф на этом этапе не так страшен. Два года назад нидерландец выиграл этап в Бельгии, стартовав с 14-го места. В прошлом году Ферстаппен также выиграл Гран-при Бельгии, заняв на старте шестую позицию.
Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете пилотов с 265 очками. Второе место занимает британский гонщик из команды «Макларен» Ландо Норрис, в его активе 189 очков. Замыкает тройку лидеров пилот команды «Феррари» Шарль Леклер с 162 очками.