Ферстаппен потеряет 10 позиций из-за штрафа на Гран-при Бельгии

Ферстаппена накажут за очередную замену двигателя, которая станет для гонщика пятой в сезоне, при лимите в четыре замены. Пилот потеряет 10 позиций относительно квалификационного результата. После гоночного уик-энда в Венгрии Ферстаппен уже использовал четыре двигателя внутреннего сгорания (ДВС), турбокомпрессора, агрегатов MGU-H и MGU-K, а также два управляющих блока электроники и накопителя энергии.

Как сообщает источник, в команде приняли решение по очередной замене именно перед Гран-при Бельгии, так как на этой трассе легче всего обгонять, по сравнению с другими. Поэтому штраф на этом этапе не так страшен. Два года назад нидерландец выиграл этап в Бельгии, стартовав с 14-го места. В прошлом году Ферстаппен также выиграл Гран-при Бельгии, заняв на старте шестую позицию.