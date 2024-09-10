Самый успешный конструктор Формулы-1 перешел в «Астон Мартин»

«В восторге от присоединения к “Астон Мартин”. Я был очень вдохновлен страстью и увлеченностью Лоуренса Стролла во всем, к чему он прикладывает руку. Лоуренс полон решимости создать команду-победителя. Он единственный мажоритарный владелец команды, принимающий активное участие в спорте.



Его отношение отражается в постройке нового кампуса и аэротрубы в Сильверстоуне, не только соответствующих требованиям, но и создающих прекрасную рабочую среду. Вместе с партнерами в лице “Хонды” и “Арамко” есть вся инфраструктура, необходимая для того, чтобы сделать “Астон Мартин” победителем. Не могу дождаться осуществления этой цели», — сказал Ньюи.