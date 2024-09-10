Самый успешный конструктор Формулы-1 перешел в «Астон Мартин»

65-летний британец подписал с командой многолетний контракт. По информации британских СМИ, соглашение рассчитано на пять лет, по которому Ньюи будет зарабатывать 20 млн фунтов в год. Также он станет акционером команды.
«В восторге от присоединения к “Астон Мартин”. Я был очень вдохновлен страстью и увлеченностью Лоуренса Стролла во всем, к чему он прикладывает руку. Лоуренс полон решимости создать команду-победителя. Он единственный мажоритарный владелец команды, принимающий активное участие в спорте.
Его отношение отражается в постройке нового кампуса и аэротрубы в Сильверстоуне, не только соответствующих требованиям, но и создающих прекрасную рабочую среду. Вместе с партнерами в лице “Хонды” и “Арамко” есть вся инфраструктура, необходимая для того, чтобы сделать “Астон Мартин” победителем. Не могу дождаться осуществления этой цели», — сказал Ньюи.
Эдриан Ньюи является одним из самых успешных конструкторов в истории автоспорта. Британец работал в «Уильямсе» (1991−1996) и «Макларене» (1997−2005), а в 2006 году стал техническим директором «Ред Булл», сделав молодую команду одной из доминирующих сил в Формуле-1. В общей сложности болиды, спроектированные Ньюи, выиграли 12 кубков конструкторов и 13 чемпионатов мира среди пилотов.
В начале мая Ньюи объявил об уходе из «Ред Булл» по окончании сезона. К выполнению своих служебных обязанностей британец приступит 1 марта 2025 года. Вероятно, он не будет участвовать в разработке болида команды на будущий сезон.
В 2018 году канадский миллиардер Лоуренс Стролл выкупил испытывающую финансовые проблемы команду «Форс Индия», переименовав ее в «Рейсинг Пойнт». Через два года Стролл приобрел 20% акций британского автоконцерна «Астон Мартин», после чего «Рейсинг Пойнт» стал заводской командой и был переименован.
Наилучшим достижением «Астон Мартин» в Формуле-1 было пятое место в Кубке конструкторов. Пилоты команды ни разу не выигрывали Гран-при, но девять раз финишировали на подиуме. Действующими пилотами «Астон Мартин» являются 43-летний Фернандо Алонсо и 25-летний Ланс Стролл, который является сыном владельца команды. Оба гонщика имеют контракты на следующий сезон.