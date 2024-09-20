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Макс Ферстаппен наказан за грубые слова на пресс-конференции

Международная федерация автоспорта (FIA) решила наказать Ферстаппена за нецензурную лексику во время пресс‑конференции в Сингапуре.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Как сообщает пресс-служба организации, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет обязан заниматься общественными работами в качестве наказания за нарушение кодекса поведения на пресс-конференции.

Действующий чемпион Формулы-1 грубо высказался о состоянии своего автомобиля во время квалификации Гран-при Азербайджана, заявив, что его машина «была в жопе». В FIA признали отсутствие в словах оскорбления в чей-то адрес, но указали на то, что гонщик как пример для подражания не может использовать подобные слова публично.

Ферстаппен по ходу сезона 2024 года лидирует в общем зачете, набрав 313 очков. У ближайшего преследователя — Ландо Норриса из «Макларена» — 254 очка.

Гран‑при Сингапура проходит с 20 по 22 сентября.