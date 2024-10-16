Никита Мазепин объявил о завершении карьеры автогонщика

«Хочу обратиться к многочисленным друзьям и поклонникам, поздравившим меня с выходом из-под санкций ЕС. Прошло более двух лет, и суд вынес решение в мою пользу. Мы доказали, что наложенные на меня санкции изначально не должны были быть введены. Конечно, это очень воодушевляет. Победа сладка.



Многие из вас спрашивали, что я собираюсь делать дальше. У меня было достаточно времени, чтобы поразмышлять как о своем прошлом, так и о будущем. Думаю, теперь я могу сказать, что начало моей осознанной жизни было сформировано стремлением к совершенству в автоспорте и посвящено любви к скорости и азарту соревнований. Я двигался по карьерной лестнице сначала в картинге, затем в Формуле-3 и Формуле-2, стремясь к вершинам Формулы-1. И отчасти эта мечта осуществилась. Я почувствовал вкус мира “Королевских гонок”, и он мне по-настоящему понравился. Первый сезон был тяжелым, и мне пришлось вынести несколько публичных ударов. Но я жил надеждами на следующий сезон, на новый болид и накопленный опыт.



Как мы все знаем, тот сезон не состоялся. Причины также всем известны. Это стало неожиданным завершением моих первых шагов в высшей лиге. Было больно наблюдать, как все в Формуле-1 двигаются дальше, и не быть частью этого процесса. Но важно не то, как тебя пытаются сбить с ног, а то, как ты держишь удар. Теперь, в возрасте 25 лет, я понимаю, что пришло время смотреть вперед, а не назад. Пришло время писать следующие главы книги о собственной жизни, в которой мечты связаны не со скоростью и трофеями, а с применением ума и поиском своего предназначения. Эти главы начнутся, когда я закончу обучение и приступлю к усердной работе, параллельно продолжая развивать свой потенциал.



Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении моего пути в автоспорте, и даже своим недоброжелателям. Вы сделали меня сильнее. Так что, хоть вы и не увидите моего возвращения в Формулу-1, буду с радостью делиться с вами новостями о своих дальнейших шагах», — написал Мазепин в своих соцсетях.