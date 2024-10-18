Директор «Макларена»: До банкротства нам оставался месяц или два

«Стало совершенно очевидно, что мы сбились с пути, — отсюда результаты, хаос, негатив. Потребовалось некоторое время, чтобы скорректировать этот курс, внести некоторые изменения. Когда я начинал, мы теряли более 100 миллионов фунтов в год. Я высказывался в защиту команды и говорил: “Все здорово”, но не все было здорово. У нас были большие финансовые проблемы. Началась пандемия. Спонсорская поддержка прекратилась, призовые были значительно уменьшены. Это почти вывело нас из бизнеса. Нам оставалось месяц или два. Но у меня всегда была внутренняя уверенность, что мы найдем деньги», — добавил гендиректор «Макларена».