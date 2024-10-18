Директор «Макларена»: До банкротства нам оставался месяц или два

«Я пришел, не понимая, насколько всё плохо, потому что когда я рос рядом с “Маклареном”, тогда он казался всемогущим. Я увидел команду, которая провела худший год в своей истории: голый болид с рекордно низким количеством спонсорских наклеек; пилотов, которые не хотели выступать за нас; а также очень недовольных сотрудников, которым не хватало руководства, так что каждый был сам за себя. Было много обвинений, много теорий заговора и недоверия. Хотя в остальном всё было замечательно», — приводит слова Брауна New York Times.
«Стало совершенно очевидно, что мы сбились с пути, — отсюда результаты, хаос, негатив. Потребовалось некоторое время, чтобы скорректировать этот курс, внести некоторые изменения. Когда я начинал, мы теряли более 100 миллионов фунтов в год. Я высказывался в защиту команды и говорил: “Все здорово”, но не все было здорово. У нас были большие финансовые проблемы. Началась пандемия. Спонсорская поддержка прекратилась, призовые были значительно уменьшены. Это почти вывело нас из бизнеса. Нам оставалось месяц или два. Но у меня всегда была внутренняя уверенность, что мы найдем деньги», — добавил гендиректор «Макларена».
В настоящий момент «Макларен» лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 516 очков. Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис с 279 баллами занимает второе место в чемпионате «Формулы-1» за две гонки до завершения сезона. Лидирует гонщик из Нидерландов Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 331 очко.