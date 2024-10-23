Гонщик Формулы‑1 Леклер попробовал себя за штурвалом истребителя

27-летний монегаск принял участие в съемках документального фильма «Шарль Леклер: Сверхзвуковой», который будет показан 3 ноября на французском телеканале Canal+.
«Что за невероятная возможность — спасибо Canal+ за то, что организовали все это и дали мне попробовать себя за штурвалом такой машины. Было здорово сравнить эти скорости и эти ощущения с тем, что я обычно испытываю при управлении болидом “Формулы-1”. Оставайтесь на связи, и уже через неделю сможете увидеть все в полном объеме», — написал Леклер в соцсетях.
Леклер занимает третье место в личном зачете Формулы‑1, отставая от лидера Макса Ферстаппена на 79 очков. На прошлой неделе монегаск одержал третью победу в сезоне, оформив победный дубль с партнером по «Феррари» Карлосом Сайнсом на Гран-при США.
20-й этап Формулы-1 пройдет в Мексике 27 октября. Сезон завершится 8 декабря на трассе в Абу-Даби.