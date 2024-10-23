Гонщик Формулы‑1 Леклер попробовал себя за штурвалом истребителя

«Что за невероятная возможность — спасибо Canal+ за то, что организовали все это и дали мне попробовать себя за штурвалом такой машины. Было здорово сравнить эти скорости и эти ощущения с тем, что я обычно испытываю при управлении болидом “Формулы-1”. Оставайтесь на связи, и уже через неделю сможете увидеть все в полном объеме», — написал Леклер в соцсетях.