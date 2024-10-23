Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гонщик Формулы‑1 Леклер попробовал себя за штурвалом истребителя

Пилот «Феррари» Шарль Леклер принял участие в тренировочном полете на боевом французском истребителе «Рафаль». Об этом сообщает L'Equipe.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27-летний монегаск принял участие в съемках документального фильма «Шарль Леклер: Сверхзвуковой», который будет показан 3 ноября на французском телеканале Canal+.

«Что за невероятная возможность — спасибо Canal+ за то, что организовали все это и дали мне попробовать себя за штурвалом такой машины. Было здорово сравнить эти скорости и эти ощущения с тем, что я обычно испытываю при управлении болидом “Формулы-1”. Оставайтесь на связи, и уже через неделю сможете увидеть все в полном объеме», — написал Леклер в соцсетях.

Леклер занимает третье место в личном зачете Формулы‑1, отставая от лидера Макса Ферстаппена на 79 очков. На прошлой неделе монегаск одержал третью победу в сезоне, оформив победный дубль с партнером по «Феррари» Карлосом Сайнсом на Гран-при США.

20-й этап Формулы-1 пройдет в Мексике 27 октября. Сезон завершится 8 декабря на трассе в Абу-Даби.