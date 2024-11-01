Российский гонщик Шварцман принял решение покинуть «Феррари»

25-летний Роберт Шварцман был связан с системой «Феррари» с 2017 года. Сначала он выступал за команду в «Формуле-2» и «Формуле-3», затем был тестовым и резервным пилотом «Феррари» в «Формуле-1». Шварцман — чемпион «Формулы-3» 2019 года и серебряный призер «Формулы-2» 2021 года.