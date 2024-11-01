Российский гонщик Шварцман принял решение покинуть «Феррари»

Антонелло Колетта в интервью Sportcar 365, заявил, что Шварцман хочет продолжить карьеру в IndyCar в составе команды Prema Racing, и попросил отнестись к выбору российского гонщика с уважением.
25-летний Роберт Шварцман был связан с системой «Феррари» с 2017 года. Сначала он выступал за команду в «Формуле-2» и «Формуле-3», затем был тестовым и резервным пилотом «Феррари» в «Формуле-1». Шварцман — чемпион «Формулы-3» 2019 года и серебряный призер «Формулы-2» 2021 года.
Шварцман родился в Тель-Авиве и выступает по израильской гоночной лицензии после решения Международной автомобильной федерации, которая в феврале 2022 года разрешила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях только в нейтральным статусе. В чемпионате WEC в нынешнем сезоне россиянин занимает девятое место.