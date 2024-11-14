Формула-1 продлила контракт на проведение гран-при Монако

Гран-при Монако является одним из старейших этапов Формулы-1. Гонки на городской трассе Монте-Карло впервые прошли в 1950 году, а с 1955 года этап в Монако стал постоянным этапом чемпионата мира Формулы-1. Единственный раз гран-при Монако не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.