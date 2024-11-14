Формула-1 продлила контракт на проведение гран-при Монако

Стороны договорились о шестилетнем продлении контракта, который действовал до 2025 года. Следующее гран-при Монако пройдет с 23 по 25 мая 2025 года и ознаменует 75-летие с момента дебюта гонки в календаре Формулы-1.
Отмечается, что в 2026 году гран-при Монако будет сдвинуто с последней недели мая на первую неделю июня. Таким образом, руководство Формулы-1 хочет развести ее в календаре с другим знаковым событием в мире автоспорта — гонкой «500 миль Индианаполиса».
Гран-при Монако является одним из старейших этапов Формулы-1. Гонки на городской трассе Монте-Карло впервые прошли в 1950 году, а с 1955 года этап в Монако стал постоянным этапом чемпионата мира Формулы-1. Единственный раз гран-при Монако не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
В нынешнем сезоне на гран-при Монако произошло историческое событие — впервые этап выиграл местный гонщик, монегаск Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари». Наибольшее число побед на гран-при Монако принадлежит трехкратному чемпиону Формулы-1, бразильскому гонщику Айртону Сенне, который одержал шесть побед (1987, 1989−1993).