Виды спорта с самыми крупными призовыми

В каждом сезоне бюджет может быть разным, но чаще всего, призовой фонд увеличивается, а не уменьшается. Интересно, что у команды «Ферарри» есть выплаты за историчность — около 5%. Они «вытаскиваются» из суммы призовых до распределения между местами.



Если говорить о конкретных примерах, то, команда «Ред Булл», победившая в Формуле-1 в 2023 году, получила $140 млн, а конкретно один из её участников Макс Ферстаппен $45 млн + $25 млн бонусов, став самым высокооплачиваемым пилотом в мире.