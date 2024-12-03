Виды спорта с самыми крупными призовыми

Попробуем всё подсчитать и узнать, в каком виде спорта можно навариться по полной! Приготовьтесь, сейчас будут суммы, которые больше похожи на номер телефона или артикул товара с «Вайлдберрис».
Автогонки
Самые прибыльные в этом виде спорта — гонки серии Формула-1. Общий призовой фонд чемпионата меняется ежегодно и составляет более $2,5 млрд. В 2015 году на такие деньги можно было купить 40 Благовещенсков. Конечно, половину денег получают инвесторы и организаторы, остальные распределяются между первыми дестью местами — это около $1,57 млрд.
Распределение призового фонда $1,57 млрд (100%):
1 место — 14%
2 место — 13,1%
3 место — 12,2%
4 место — 11,3%
5 место — 10,4%
6 место — 9,5%
7 место — 8,7%
8 место — 7,8%
9 место — 6,9%
10 место — 6,0%
В каждом сезоне бюджет может быть разным, но чаще всего, призовой фонд увеличивается, а не уменьшается. Интересно, что у команды «Ферарри» есть выплаты за историчность — около 5%. Они «вытаскиваются» из суммы призовых до распределения между местами.
Если говорить о конкретных примерах, то, команда «Ред Булл», победившая в Формуле-1 в 2023 году, получила $140 млн, а конкретно один из её участников Макс Ферстаппен $45 млн + $25 млн бонусов, став самым высокооплачиваемым пилотом в мире.
Футбол
В списке самых доходных видов спорта нельзя было обойтись без футбола. Он остается безоговорочным лидером по популярности в большинстве стран мира. Наверное, каждый играл в него хотя бы раз в жизни, но не каждый получал с него сумасшедшую сумму призовых.
Например, денежный фонд Лиги чемпионов за сезон-2023/2024 составил $2,2 млрд, а у Евро-2024 — €331 млн.
Только за одно попадание в групповой этап чемпионата Европы каждая команда получила по $9,25 млн. Каждая победа или ничья для них тоже стоила дополнительных денег, что уж говорить о квалификации в ⅛ финала или четвертьфинал.
За победу футболисты получают ту сумму, которую им пообещала ассоциация футбола их страны. Каждый испанец сборной за победу на Евро-2024 в свою казну положил по €435 тыс. За любителей гонять мяч можно точно не переживать, на мороженое им хватает.
Теннис
У теннисистов и правда приличные призовые. Спортсмены, которые входят хотя бы в топ-50 мирового рейтинга теннисистов, могут получать хороший кэш, не говоря о тех, кто добрался до топ-10 и выше.
Система призовых в теннисе зависит от престижности и сложности турнира. Больше всего заплатят на турнирах Большого шлема — US Open, Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Они, конечно, самые сложные, в них принимает участие 128 спортсменов.
На старейшем лондонском турнире Уимблдон в 2024 году призовой фонд составил рекордные £ 50 млн ($ 63 млн). Деньги распределялись по кругам. За каждый пройденный этап (круг), казна теннисистов пополнялась.
Распределение призовых по раундам на Уимблдоне-2024:
первый круг — £60 тыс. ($75 тыс.);
второй круг — £93 тыс. ($117 тыс.);
третий круг — £143 тыс. ($180 тыс.);
четвёртый круг — £226 тыс. ($285 тыс.);
четвертьфинал — £375 тыс. ($473 тыс.);
полуфинал — £715 тыс. ($903 тыс.);
финал — £1,4 млн ($1,7 млн);
титул — £2,7 млн ($3,4 млн).
Все выигранные деньги суммируются, а в конце сезона подсчитывается денежный рейтинг, в котором видно, кто и сколько заработал за сезон.
Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев после сезона-2024 заработал $5,6 млн, восьмая ракетка мира Андрей Рублев — $4,1 млн. Для сравнения: первая ракетка Янник Синнер может накупить себе мороженого на $16,9 млн.
Однако есть один интересный нюанс: теннисисты на призовые стараются не рассчитывать, ведь ухватить лакомый кусочек призовых сложно в условиях огромной конкуренции, а травмы, порой, заставляют выбывать из игры на долгий срок и требуют дорогостоящей реабилитации. У теннисистов нет соглашений с клубами, где прописаны зарплатные условия, поэтому большую часть они зарабатывают с рекламных контрактов.
Баскетбол
Баскетбол — ещё один игровой вид спорта с серьезными контрактными суммами. Хотя, глядя на габариты баскетболистов, им, кажется, просто нельзя предлагать меньше.
Профессионалы могут зарабатывать от $4 млн в год — это средняя сумма контракта в NBA. Самым высокооплачиваемым баскетболистом уже 11-й год подряд остается Леброн Джеймс, зарабатывающий по одному только клубному контракту около $48,7 млн за сезон. Нельзя не упомянуть и Стефана Карри, 30-летнего баскетболиста, играющего за «Голден Стейт Уорриорз». Соглашение с этим клубом позволит Стефану на протяжении 5 лет зарабатывать больше $35 млн в год.
Прославленные баскетболисты нередко заключают рекламные контракты, ведь крупным компаниям сотрудничество с такими звездами пойдет только на пользу.