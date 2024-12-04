Гран‑при Нидерландов исключат из календаря «Формулы‑1»

«Я невероятно благодарен за работу, которую команда Гран-при Нидерландов проделала за последние годы. Они подняли планку для Гран-при в Европе с точки зрения зрелищности и развлечений, поддержали развитие молодых талантов, приняв Формулу-3, Формулу-2 и нашу серию F1 Academy. Все стороны позитивно сотрудничали, чтобы найти решение для продления гонки, с множеством вариантов, включая чередование или ежегодные этапы и мы уважаем решение промоутера завершить наше потрясающее сотрудничество в 2026 году», — сказал глава Формулы-1 Стефано Доменикали.