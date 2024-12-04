Гран‑при Нидерландов исключат из календаря «Формулы‑1»

Промоутеры этапа решили не продолжать сотрудничество на долгий срок, ограничившись продлением контракта на один сезон. В 2026 году Гран-при Нидерландов впервые будет включать в себя спринт, после чего этап покинет календарь Формулы-1.
Одной из главных причин ухода Гран-при Нидерландов из «Королевских гонок» называют высокие взносы за участие. Нидерландский этап является одной из двух гонок в сезоне-2024, которая не получает финансовой поддержки со стороны государства.
«Я невероятно благодарен за работу, которую команда Гран-при Нидерландов проделала за последние годы. Они подняли планку для Гран-при в Европе с точки зрения зрелищности и развлечений, поддержали развитие молодых талантов, приняв Формулу-3, Формулу-2 и нашу серию F1 Academy. Все стороны позитивно сотрудничали, чтобы найти решение для продления гонки, с множеством вариантов, включая чередование или ежегодные этапы и мы уважаем решение промоутера завершить наше потрясающее сотрудничество в 2026 году», — сказал глава Формулы-1 Стефано Доменикали.
Гран-при Нидерландов на автодроме «Зандворт» вернулся в календарь Формулы-1 в 2021 году после 35-летнего перерыва. Первые три гонки после возвращения выиграл нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В нынешнем сезоне победу в «Зандворте» одержал британец Ландо Норрис из команды «Макларен».
Гран-при Нидерландов 2025 года состоится с 29-го по 31 августа.