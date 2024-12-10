Пилота S7 застали за просмотром Формулы-1 за штурвалом самолета

Сообщается, что капитан воздушного судна Airbus A321 во время снижения перед посадкой, находясь за штурвалом, смотрел Гран-при Катара. Фото из кабины авиалайнера попало в фанатское сообщество, посвященное Формуле-1. Через несколько часов фотография была удалена, однако это не помешало ей разлететься по всему Интернету.
На фото можно увидеть, что оно было сделано на 36-м круге — примерно за 40 минут до завершения предпоследнего этапа «королевских гонок». Также на приборной доске можно увидеть номер бортовой номер самолета — RA73414.
Отмечается, что один из подписчиков паблика отправил фото представителям авиакомпании с жалобой на то, что пилот во время работы отвлекается на посторонние вещи. В авиакомпании пообещали разобраться в ситуации.
Победителем Гран-при Катара стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. 27-летний голландец стал четырехкратным чемпионом Формулы-1, а Кубок конструкторов впервые с 1998 года завоевала британская команда «Макларен».