Пилота S7 застали за просмотром Формулы-1 за штурвалом самолета

Сообщается, что капитан воздушного судна Airbus A321 во время снижения перед посадкой, находясь за штурвалом, смотрел Гран-при Катара. Фото из кабины авиалайнера попало в фанатское сообщество, посвященное Формуле-1. Через несколько часов фотография была удалена, однако это не помешало ей разлететься по всему Интернету.