Ферстаппен вновь не стал лучшим спортсменом Нидерландов

Макс Ферстаппен был признан лучшим спортсменом Нидерландов два года подряд. В прошлом году награда досталась чемпиону мира в групповой шоссейной гонке и многократному чемпиону мира в велокроссе Матье ван дер Пулу. В 2024 году этот трофей достался пятикратному олимпийскому чемпиону велогонщику Харри Лаврейсену. Лаврейсен на Олимпийских играх в Париже завоевал три золотые награды.