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Ферстаппен вновь не стал лучшим спортсменом Нидерландов

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен второй год подряд не был признан лучшим спортсменом Нидерландов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Макс Ферстаппен был признан лучшим спортсменом Нидерландов два года подряд. В прошлом году награда досталась чемпиону мира в групповой шоссейной гонке и многократному чемпиону мира в велокроссе Матье ван дер Пулу. В 2024 году этот трофей достался пятикратному олимпийскому чемпиону велогонщику Харри Лаврейсену. Лаврейсен на Олимпийских играх в Париже завоевал три золотые награды.

Напомним, Ферстаппен досрочно завоевал четвертый титул в карьере. В этом году он выиграл 9 из 24 гонок и набрал 437 очков в зачете пилотов «Формулы-1». Ранее гонщик выиграл чемпионат в 2021, 2022 и 2023 годах. До Ферстаппена такое удалось британцу Льюису Хэмилтону (2017−2020), аргентинцу Хуану Мануэлю Фанхио (1954−1957) и немцу Себастьяну Феттелю (2010−2013). Михаэль Шумахер смог завоевать пять титулов подряд (2000−2004).

Однако команда «Ред Булл» заняла третье место в Кубке Конструкторов. Впервые с 1998 года победу в зачете одержал «Макларен». Британская команда по итогам сезона набрала 666 очков, в активе ставшей второй «Феррари» 652 балла, у «Ред Булл» — 589 очков. «Макларен» в девятый раз выиграл командный зачет «Формулы-1».