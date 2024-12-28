Ферстаппен не уверен что станет чемпионом «Ф-1» в 2025 году

В 2024 году Ферстаппен досрочно стал чемпионом «Формулы-1». Но к нему вплотную приблизился Ландо Норрис из «Макларена» и Шарль Леклер из «Феррари». Пилот команды «Ред Булл» одержал 9 побед и 14 раз поднялся на подиум. Норрис четыре раза стал победителем этапов Гран-При и 13 раз оказался на подиуме, в активе Леклера 3 победы и 13 подиумов.
«Если мы продолжим в том же духе, я не стану чемпионом в следующем году. Все просто. Нам очень нужно прибавить, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. Мы все это знаем.
Верю, что команда сможет решить проблемы с балансом. А некоторые вещи, которые мы не могли поправить, необходимо поменять к следующему сезону. Мы знаем, что должны лучше проезжать бордюры, кочки и медленные повороты. Это наши слабые места», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.
Ферстаппен завоевал четвертый титул в карьере подряд. Ранее такое удалось британцу Льюису Хэмилтону (2017−2020), аргентинцу Хуану Мануэлю Фанхио (1954−1957) и немцу Себастьяну Феттелю (2010−2013). Михаэль Шумахер смог завоевать пять титулов подряд (2000−2004).
В Кубке Конструкторов команда «Ред Булл» заняла третье место, пропустив вперед «Макларен» и «Феррари».