Ферстаппен не уверен что станет чемпионом «Ф-1» в 2025 году

«Если мы продолжим в том же духе, я не стану чемпионом в следующем году. Все просто. Нам очень нужно прибавить, чтобы быть конкурентоспособными в следующем сезоне. Мы все это знаем.



Верю, что команда сможет решить проблемы с балансом. А некоторые вещи, которые мы не могли поправить, необходимо поменять к следующему сезону. Мы знаем, что должны лучше проезжать бордюры, кочки и медленные повороты. Это наши слабые места», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.